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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı mevkisinde, 2 otomobil ve yabancı plakalı bir cip çarpıştı.

Kazada Revza, Semra, Hiranur ve Sedat Budak ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan Sedat Budak, olay yerine gelen Düzce ve Bolu itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yaralılar Düzce Atatürk ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: trafik, kaza, anadolu otoyolu
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