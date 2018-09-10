Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Kaynak: AA