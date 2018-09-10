Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
⚠Meteorolojik Uyarı #Trabzon Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/krrVoPNltP— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 9 Eylül 2018
Ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
⚠Meteorolojik Uyarı #Kocaeli Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/BbbJb1MdQz— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 9 Eylül 2018
Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Kaynak: AA