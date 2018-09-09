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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

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Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 


 

Kaynak: DHA

Etiketler: sağanak yağış, meteoroloji, İstanbul
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