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Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Kocaelide trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli İzmit'te Milli İrade Meydanı ışıklar mevkisinde, Serkan K. idaresindeki otomobil ile Kerem B. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Yoldan çıkarak kaldırıma devrilen kamyonetteki 3 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta mahsur kalan sürücü Kerem B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, izmit, trafik Kazası
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