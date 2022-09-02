Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Alanya'da bir otelde yangın: Turistler tahliye edildi
Antalya’nın Alanya’nın ilçesinde bir otelin çatısında yangın çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Otelde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kestel Mahallesi’ndeki bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otele giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulunurken, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında otelde konaklayan misafirleri tahliye etti.
Can kaybı ya da yaralanan olmadı
İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.
İtfaiye erlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma sürüyor.
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