Trakya'da ayçiçeği tarlalarına zarar veren 'çayır tırtılı' İstanbul'da parklara ulaştı.

Bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü.

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için İstanbul'daki parklara geldiğini belirtti.

"Her 10 yılda bir epidemi yaptı"

Prof. Dr. Yalçın Kaya, çayır tırtılı bu sene epidemi yaptığını kaydederek, "Normal şartlarda çayır tırtılı, 2002, 2012, 2022'de her 10 yılda bir epidemi yaptı. Tabii bunların 10 yıllık birikimi var. Çayır tırtılı neden zarar veriyor? Çünkü çayır tırtılı aslında sadece ayçiçeğine zarar veren bir böcek değil. Çayır tırtılı 150 fazla türde zarar yapıyor. Daha doğrusu tamamen yeşil canavarı. Yeşil bitki ne varsa bu aslında pancar ağa kurduyla aynı şekilde şeker pancarında, mısırlılarda diğer bitkilerde de zarar yapıyor. Özellikle o yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda aşağılarda olan önce o otları yiyor, daha sonra yukarı doğru çıkarak zarar yapıyor" dedi.

"Son kalan nesiller tarla bulamadığı için İstanbul'da parklara indiler"

Prof. Dr. Yalçın Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için parklara indiklerini belirterek, “Ayçiçeğine zarar vermesinin aslında ayçiçeği ile alakası yok. O anda yeşil olan ayçiçeği bitkisi olduğu için yoğun olarak bölgede o şekilde zarar veriyor. Şimdi tabii buradaki önemli olan şu, tabii bu çayır tırtılın dönemleri var, yaşam dönemleri var. Bu çayır tırtılının yaklaşık 2 aylık bir yaşam döngüsü var. Şu an son kalan nesiller herhangi bir yeşil bitki veya işte tarlada bulamadığı için doğal olarak şu anda en yeşil yer neresi parklar, bahçeler olan İstanbul'da. Doğal olarak orada görülmesi yani son kalan döllerinin yeşil olan kısımlara hücum etmesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.