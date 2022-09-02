Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yozgat'ta bir kişi keneden yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]
Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti. Kentte keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Kadışehri ilçesinde kenenin ısırdığını fark etmeyen kadın rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
72 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kentte keneden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
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