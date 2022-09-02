Ümraniye'de sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu cip yokuş aşağıya hareket etmeye başladı. O anlarda park halindeki arabasına binen Sezgin Maden, aracın sürücüsü olmadan hareket ettiğini gördü.

Sezgin Maden aracından inerek sürücüsüz bir şekilde hareket eden cipi durdurmak için cipin önüne geçti. Yokuş aşağıya hareket halinde olan cip, Maden ve esnaf bir vatandaşın müdahalesi ile yavaşlatıldıktan sonra caddeye çıkan rampa sokağa doğru itildi.

Cip hızının azaltılmasıyla rampada durduruldu. Markete giden araç sahibi market önüne park ettiği cipini marketin yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunca şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşların müdahalesi sonrası yokuş aşağıya hareket eden cipin durdurulmasıyla muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu. Olay anı saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.