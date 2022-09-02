Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkiinde Göktay Çavuşlu'nun kullandığı otomobil yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan kanaldan 96 metre sürüklenmesinin ardından ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aracın sağ ön koltuğunda oturan sürücünün babası Şinasi Çavuşlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüyle ablası Gamze Keskin ve çocukları Tunahan, Fatma Buğlem ve Mustafa Rüzgar Keskin, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildekilerin Tokat'tan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.