Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi üzerindeki bir binanın çatı katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda çatısı yanan binada yenileme çalışması yapıldığı sırada sanayi tipi tüplerden biri alev aldı.

Çatıda bulunan işçi panikle tüpün üzerine atlayarak alevi söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan işçi, alev alan tüpü 5 katlı binadan boşluğa bıraktı. Yuvarlanan ve alev almaya devam eden tüp, Elazığ Valiliği otopark girişi yakınlarında durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından alev alan tüp, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tüpün patlamadan söndürülmesi ile çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yanan tüpün üzerine atlayan ve vücudunda yanıklar oluşan işçi, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.