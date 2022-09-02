Kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, Sami Pastalcı yönetimindeki otomobil ile Fahrettin Selvi yönetimindeki otomobilin arasından geçmeye çalıştığı sırada iki araca da çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil önce orta refüjdeki demir korkuluklara çarptı ardından da takla atarak ters döndü.

Arkadaşlarını bırakıp kaçtı

İddiaya göre kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, yaralanan 2 arkadaşını terk ederek kaçtı. Yolun ortasına düşen otomobilde bulunan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik aracın içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, otomobilde sıkışan yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin zamana karşı sürdürdüğü çalışma ile yarım saatte çıkarıldı.