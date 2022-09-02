Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de 8 ton kömür yüklü tır alev alev yandı
Mersin’de 8 ton kömür yüklü tır, otoyolda seyir halindeyken alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Ankara-Tarsus otoyolunda seyir halindeki S.S.’nin kullandığı 8 ton kömür yüklü tırın dorse bölümünden birden dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle tırı saran alevler söndürüldü.
Tırın çekici kısmı tamamen yanarken, kömür yüklü dorse ise zarar gördü
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