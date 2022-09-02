Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]