Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
Son Haberler
- 09:10
- 08:38
- 08:41
- 08:47
- 08:59
Sıradaki Haber
Trakya için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz