Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 06:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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