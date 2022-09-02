Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İyi Partili Erdem'i taşıyan aracın çarptığı kadın öldü
Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Murat A. idaresindeki cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e çarptı.
Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Tekin'in cesedi, buradaki işlemlerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya karışan araçta İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in de bulunduğu, sürücünün ise Erdem’in şoförü olduğu öğrenildi.
Sürücü Murat A, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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