Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı: 6 gözaltı
Balıkesir'in Sındırgı ve Bandırma ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kentte çalışma başlattı.
Ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli 8 kitap, İbranice yazılı dini motifli bir parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sındırgı
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, zanlıların evlerinde 63 sikke, 12 obje, 4 yüzük, 1 ok ucu, haç şeklinde obje, dedektör ve çok sayıda levha ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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