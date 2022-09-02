Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 4 yaralı
Iğdır’ın Aralık ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Gödekli köyünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kavganın ardından köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı.
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