İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağan yağmur, Küçükçekmece'de de etkili oldu.

Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle Kanarya Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nda yollar göle döndü, pazar yerini su bastı.

[Fotoğraf: DHA]

Pazarcılar, satış yapmak için yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı noktalarda pazar brandaları çöktü.

Bazı pazarcıların yağıştan korunmak için pazar tezgahının üstüne çıkarak beklediği görüldü. Esnafın yağmurda ıslanan malları ise bir süre sonra kurudu.

[Fotoğraf: DHA]

Yağmurun dinmesi ve ürünlerin kurumasıyla esnaf satış yapmaya devam etti.