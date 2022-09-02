Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 00:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'u sağanak vurdu: Pazar yerini su bastı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Küçükçekmece'de etkili olan yağış nedeniyle Perşembe Pazarı'nı su bastı, yollar göle döndü. Pazar yerindeki bazı brandalar çökerken, pazarcılar satış yapmak için yağmurun dinmesini bekledi.
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağan yağmur, Küçükçekmece'de de etkili oldu.
Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle Kanarya Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nda yollar göle döndü, pazar yerini su bastı.
[Fotoğraf: DHA]
Pazarcılar, satış yapmak için yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı noktalarda pazar brandaları çöktü.
Bazı pazarcıların yağıştan korunmak için pazar tezgahının üstüne çıkarak beklediği görüldü. Esnafın yağmurda ıslanan malları ise bir süre sonra kurudu.
[Fotoğraf: DHA]
Yağmurun dinmesi ve ürünlerin kurumasıyla esnaf satış yapmaya devam etti.
Son Haberler
- 00:49
- 00:39
- 00:22
- 00:19
- 00:13
Sıradaki Haber
Kırmızı akan Ayamama Deresi ile ilgili inceleme başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz