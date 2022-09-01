İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-912) yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan göçmenleri yine ölüme itti

Marmaris ilçesi açıklarında da can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.