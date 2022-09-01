Dünyanın önemli turist destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden turistlere ev sahipliği yapıyor. Salgın sonrası turist sayısındaki artış, sektörün yüzünü güldürdü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 69 bin 164'e ulaştı.

8 ayda 9 milyon kişi Antalya'ya uçtu

Kenti 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hava yoluyla 2020'de 1 milyon 558 bin 728 turist, 2021'in aynı döneminde ise 5 milyon 285 bin 587 kişi ziyaret etti.

Geçen yıl toplam 9 milyon 94 bin 51 turistin ziyaret ettiği kentte, 1 Ocak-31 Ağustos döneminde hava yoluyla gelen turist sayısının 9 milyon 69 bin 164'e ulaşması sektöre motivasyon oldu.

En çok Alman turistler tercih etti

Antalya'ya 8 aylık dönemde en çok turist 1 milyon 797 bin 56 kişiyle Almanya'dan geldi. Almanya'yı 1 milyon 795 bin 333 turistle Rusya, 805 bin 162 turistle İngiltere izledi.

8 aylık dönemde hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu.