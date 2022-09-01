Çorum-Ankara kara yolunda faaliyet gösteren kontrplak fabrikasının kazan dairesinde meydana geldiği iddia edilen patlama sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ahşap ürünlerin bulunduğu alanda kısa sürede büyüyen yangına, Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Çorum Belediyesine ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yaklaşık dört saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Öte yandan sıçrayan alevler küçük çaplı ot yangınına sebep oldu. Ot yangınını fark eden ekipler, müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Ekipler fabrika içinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.