Fatih’te iş insanı D.K. kendisinin banka hesaplarından haberi olmadan aynı gün içerisinde yaklaşık 500 bin liranın çekildiği söyleyerek polise başvuruda bulundu.

Mağdur olduğunu ifade ederek şikayet dilekçesinde bulunan D.K., polise verdiği ilk ifadesinde “Paranın aynı gün içerisinde 3 farklı bankadan çekildiğini bana muhasebecim söyledi. Ben çok şaşırdım ve hiç para çekmedim. O gün şirketten dışarıya bile çıkmadım” dedi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bankaların güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

İncelenen görüntülerde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi.

Çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi

Polis ekiplerinin titizlikle yürüttükleri çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 5 şüpheliyi kaldıkları adreste gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeterek peruk takan dolandırıcı Ayşe A.(30), İrfan H.(39), Erol Ş.(34), Şenel T.(53) ve Süleyman O.(41) Gayrettepe'de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülerek sorguya alındı.

Çete üyelerinin çok sayıda suç kayıtları çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden Ayşe A.'nın daha önceden 26, İrfan H.'nin 3, Erol Ş.'nin 4, Şenel T.'nin 8, Süleyman O.'nun ise 16 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.