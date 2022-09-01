İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre organizasyon tarihinde 06.30-13.00 saatleri arasında, şu noktalar trafiğe kapalı olacak:

"Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Balçova Haydar Aliyev Bulvarı, Balçova Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, Narlıdere İzmir-Çeşme Otoyolu yan yol, Güzelbahçe Mithatpaşa Caddesi, Urla Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Neyzen Tevfik Caddesi, İskele Caddesi, Yalı Caddesi, Harbiye Caddesi, Güzelbahçe Mithat Ünal Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, Erler Caddesi, Eski Seferihisar Caddesi, İstikbal Caddesi, Abdullah Baydar Caddesi, Yarendede Caddesi, Narlıdere Yıldırım Kemal Caddesi, İzmir-Çeşme Otoyolu yan yol, İzmir-Çeşme Otoyolu Güzelbahçe Kavşağında geliş ve gidiş istikametlerinde Güzelbahçe istikametine, İzmir-Çeşme Devlet Karayolunun Çamlıçay Köprüsü ile Özbek Kavşağı Güzelbahçe ilçesinden Çeşme istikametine, Urla gişeler bölgesi Keklik Tepe Kavşağından ve Çeşme bağlantı kolundan Çeşme istikameti."

Araç girişine kapalı güzergahta araçların park etmesine de izin verilmeyecek.

Ayrıca İzmir-Çeşme kara yolunun Çeşme ilçesi istikametinden İzmir istikametine olan kesiminde akım 4160 Sokak istikametine, Çamlıçay Köprüsü yaklaşımında akım 5212 Sokak istikametine, Zoreller Yapı karşısındaki akım ise 5178 Sokak istikametine yönlendirilecek.