İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı apartmandaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangından etkilenen kimse olmazken, çatıda çıkan yangının yandaki apartmanlara sıçrama riskine karşın itfaiye ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.