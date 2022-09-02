Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 08:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trakya için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, 3 ilde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak nedeniyle 'sarı' uyarı yapıldı.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Edirne Tekirdağ Kırklareli Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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