Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, D.A.ve kardeşi D.A. iş yerlerinden çıkarak otomobile bindiği sırada plakasız araç ile gelen 5 kişi tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Kardeşleri tehdit ederek birlikte iş yaptıkları M.A.K.’nın evinin adresini öğrenen şüpheliler, onu da alıp zorla aynı otomobile bindirdi. Şüphelilerden Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın, kardeş D.A.’yı farklı bir araca bindirerek kaçırdı.

Olay, polis uygulamasında araç durdurulunca ortaya çıktı

D.A.’nın hayatına karşılık ağabey D.A. ile ortakları M.A.K.’den 15 milyon lira fidye isteyen şüpheliler D.A. ile M.A.K.’yı Osmangazi ilçesi İsmetiye mevkinde ormana götürmek için yola çıktı. Eski Gemlik Yolu Caddesi’nde rutin yol kontrolü uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri şüpheli İbrahim Halil Yalçın, Bover Sadeba ve Muhammed Ali Bilgin ile kaçırılan D.A. ve M.A.K.’nin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Araçta bulunanların hareketlerinden şüphelenen ekipler onları araçtan indirdi. Bu sırada polis ekiplerine olayı anlatarak kaçırıldıklarını söyleyen D.A. ile M.A.K. yardım istedi. 3 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin araçta yaptığı aramada da 1 adet tabanca ele geçirildi.

Rehin tutulan kardeş operasyonla kurtarıldı

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan D.A.’nın rehin tutulduğu adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonda D.A. kurtarılırken, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın yakalandı. Gözaltına alınan İbrahim Halil Yalçın, Bover Sadeba, Muhammed Ali Bilgin, Ahmed Sakın ve Ramazan Sakın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.