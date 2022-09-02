Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 09:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir evde 50 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Güvenlik, TEM, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri görevlilerince kentteki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yabancı uyrukluları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen evin sahipleri 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Düzensiz Göçmenler
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