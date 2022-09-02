Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize girmek yasaklandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları etkili oluyor. Bu sebeple ilçedeki plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Kerpe ve Kovanağzı sahillerinde mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen yerlerde denize girilmesi istendi.
Etiketler: Kocaeli
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