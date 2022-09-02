Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine de yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.