Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]
Adana'nın Feke ilçesinde yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine de yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
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