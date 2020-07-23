Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 27 yaşında hayatının baharındaydı. Muğla'da öldürülen genç kızın ailesi üzüntülerini dile getirdi.

Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi.

“Benim kızım neşe dolu bir kızdı. Derslerinde de başarılıydı. Üniversite okuyordu, bitirmişti. Ben bayramda gidip götürecektim. Maalesef götüremedim."

Acılı babanın yüreğinde sadece kızının üzüntüsü yoktu, “Onun çoluk çocuğuna da yazık oldu. İnan ki kendime üzüldüğüm kadar ben o adamın ailesine de üzüldüm" dedi.

Anne Gültekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı taziye mesajı için teşekkür etti. Kızının katilinin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili yaptığı paylaşımında, “Caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacağım” sözlerine yere vermişti.

Söylemlerinin tutarsız olduğu belirlendi

Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cansız bedeni ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırılmıştı.

Arama sonucunda bir varilin içinde Gültekin'in cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Avcı'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldıkları genç kızın eski erkek arkadaşı Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti.

Suçunu itiraf etti

Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Görüntülerde, Avcı'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan pet şişe ile benzin aldığı görüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Avcı'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.