Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından üniversiteli Pınar Gültekin’in cinayete kurban gitmesine ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum" dedi.

Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

“Medeniyetimizde tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yok”



Kadına şiddetin sona ermesi için ne gerekiyorsa yapılacağını vurgulayan Erdoğan paylaşımına şöyle devam etti:



"Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

“En ağır cezayı alacağından şüphem yok”



Davanın bizzat takipçisi olacağını söyleyen Erdoğan, “Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Pınar Gültekin’e rahmet, kederli ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine sabır diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

Erdoğan mesajını Gültekin’e rahmet, ailesine sabır dileyerek bitirdi.