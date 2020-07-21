Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin 5 gün önce en son ablasıyla telefonda görüştü. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine Jandarma ve polis arama çalışması başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları tarandı, genç kızın tanıdığı kişiler takibe alındı. Genç kızın son görüntülerine bir alışveriş merkezi ve restoranda rastlandı.

Görüntüleri izleyince itiraf etti

Polis ekipleri Göltakin'in eski erkek arkadaşı C.M.A.'yı gözaltına aldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katil zanlısı önce suçlamaları reddetti. Ardından bir benzin istasyondan pet şişe ile benzin aldığı anlara ilişkin görüntüleri izletilince suçunu itiraf etti.

Zanlı, Pınar Gültekin'i aralarında çıkan bir tartışma sonrası öldürdüğünü itiraf etti, cesedi gömdüğü alanı ekiplere tarif etti. Genç kızın yakılan cesedi, ormanlık alandaki bir varilde bulundu.

“Bir canavar kızımı öldürdü”

Pınar’dan haber almaya çalışan yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Baba Sıddık Gültekin “6 senedir kızım burada okuyordu. Bir tane canavarca, adice, bir katil zanlısı kızımı vahşice öldürmüştür" dedi.



“Evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş”



Ağabey Vedat Gültekin, ise şunları anlattı: "Üniversiteyi bitirmek için bu zaten son senesiydi. İki dersten kalmıştı. Dersini verip bayramda eve gelecekti. Kimseye zararı dokunmayan bir kızdı. Aynı Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi. Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor."



Gültekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Bakanlık davaya müdahil olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medyadan hesabından davaya müdahil olacaklarını ve katilin en ağır cezayı alması için hukuki süreci yakından takip edeceklerini duyurdu.

Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A'nın işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü.

Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.

Adliyede işlemleri tamamlanan Pınar Gültekin'in katil zanlısı canavarca hisle öldürme suçundan tutuklandı.

Muğla'da günlerdir aranan Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın cesedi, ormanlık alandaki bir çöp bidonunda bulundu. Gültekin'in yerini, katil zanlısı söyledi. Zanlı, Pınar Gültekin'i aralarında çıkan bir tartışma sonrası öldürdüğünü itiraf etti.

Görüntüler üzerine itiraf etti

Muğla'da günlerdir aranan Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın cesedi, ormanlık alandaki bir çöp bidonunda bulundu. Gültekin'in yerini, katil zanlısı söyledi. Zanlı, Pınar Gültekin'i aralarında çıkan bir tartışma sonrası öldürdüğünü itiraf etti.

Görüntüler üzerine itiraf etti

Muğla'da günlerdir aranan Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Genç kızın cesedi, ormanlık alandaki bir çöp bidonunda bulundu. Gültekin'in yerini, katil zanlısı söyledi. Zanlı, Pınar Gültekin'i aralarında çıkan bir tartışma sonrası öldürdüğünü itiraf etti.

Görüntüler üzerine itiraf etti