Haber Giriş: Kaynak: AA
Seyir halindeki araç yandı, otoyolda ulaşım aksadı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde araç yangını nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken araç kül oldu.
Mustafa S. idaresindeki otomobilin motor kısmında Gebze ilçesi Kirazpınar mevkii Ankara yönünde seyrederken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere ilk müdahale sürücü tarafından otomobildeki yangın söndürme tüpüyle yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.
Etiketler: Kocaeli yangın araç yangını anadolu otoyoluSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:28
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