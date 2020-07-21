Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden bir miktar uyuşturucu madde ve birçok silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 70 gram uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız 12 tabanca ve 4 tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonu uyuşturucu ticaretiSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:01
Son Haberler
- 10:34
- 10:28
- 10:33
- 10:23
- 10:04
Sıradaki Haber
Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz