Haber Giriş: Kaynak: AA
Bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında, bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 12, Bozova'da 8, Ceylanpınar'da 4, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 20, Hilvan'da 7, Karaköprü'de 43, Siverek'te 2, Suruç'ta 11 ve Viranşehir'de 8 olmak üzere 132 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 74 evde karantina süresi sona erdi.
Etiketler: şanlıurfa koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 10:08
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