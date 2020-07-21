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Ankara merkezli 10 ilde ByLock soruşturması: 31 gözaltı kararı
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ soruşturmasında ByLock kullandığı belirlenen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetö bylockSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 09:44
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