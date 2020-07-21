Muğla’da 5 gün önce ortadan kaybolan ve ormanlık alanda vahşice katledilmiş cesedi bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katilini bu görüntüler yakalattı.

Kayıp ihbarı üzerine araştırma başlayan polis ekipleri genç kızın eski erkek arkadaşı C.M.A.'yı gözaltına aldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katil zanlısı önce suçlamaları reddetti. Ardından bir benzin istasyondan 2 pet şişe ile benzin aldığı anlara ilişkin görüntüler izletilince zanlı suçunu itiraf etti.

Görüntülerle 2 pet şişe ile benzin aldığı görülen zanlının şişe içindeki suyu içtiği sakin tavırları dikkat çekti.

Genç kızın yakılan cesedi, ormanlık alandaki bir çöp bidonunda bulundu.