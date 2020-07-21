Hakkari'de düzenlenen törenin ardından helikopterle Konya Havalimanına getirilen Demir'in cenazesi, Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne götürüldü. Şehidin babaevindeki helallik alınmasına, şehidin 11 yaşındaki bedensel engelli kardeşi Eyüp Can Demir de katıldı.

Daha sonra okunan dualar eşliğinde, şehidin naaşı, araçla köy meydanına götürüldü. Burada, şehidin annesi Şengül, babası Musa Demir ve kardeşleri ile nişanlısı Sinem Çelebi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

[Fotoğraf: AA]

Karaman İl Müftüsü Muhammet Lutfi Ketenci'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, askeri erkan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze töreninin yapıldığı meydanda şehidin düğünü yapılacaktı

Şehidin 9 ay önce göreve başladığı ve 5 gün sonra izne ayrılacağı, Kurban Bayramı'nın 4. gününde ise cenaze töreninin yapıldığı köy meydanında düğün yapılmasının planlandığı öğrenildi.