Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da torbacı operasyonu: 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da, torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler operasyonda 2 kilo 149 gram sentetik uyuşturucu, 11 yeşil reçeteye tabi hap, 3 hassa terazi ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: torbacı operasyonu malatyaSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 18:43
Son Haberler
- 19:33
- 19:18
- 18:58
- 18:46
- 18:36
Sıradaki Haber
Valilerin adını kullanıp "solunum cihazı alacağız" diyerek dolandırdılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz