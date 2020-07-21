Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti.



Ticari işletmeleri arayıp kendilerini vali ya da valilik özel kalem müdürü olarak tanıtan kişilerin, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarına solunum cihazı temini amacıyla başlatılan kampanyaya bağış talep ettikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takibi ardından dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişi, kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.