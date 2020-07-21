Haber Giriş: Kaynak: AA,DHA
Gaziantep'teki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.
Akbulut Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti.
Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinası ve 40 personel müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.
Etiketler: orman yangını GaziantepSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 18:10
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