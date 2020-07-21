Bursa Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri karadan ve havadan hafriyat dökümü ve çevre kirliliği denetimi yaptı.

Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Gürsu, Kestel, Yıldırım, Karacabey ve Mudanya ilçelerinde havadan gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen kaçak hafriyat dökümleri karadaki ekiplere bildirildi.

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Hafriyat taşımaya uygun olan araçların yasal olan döküm sahalarına ilerlemesine izin verilirken yasal ve uygun olmayan hafriyat kamyonlara cezai işlem uyguladı.

Bursa'da 30 yasal hafriyat döküm sahası bulunduğu, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek adına ekiplerin koordineli çalışmalarının artarak devam edeceği öğrenildi.