Göğem köyü yakınlarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangına, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye ekibi ile müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 20 dekar ormanlık alan, 10 dekar da tarım arazisi zarar gördü.