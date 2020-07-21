Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak'ta ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında 20 dekar ormanlık alan ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Göğem köyü yakınlarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangına, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye ekibi ile müdahalede bulunuldu.
Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 20 dekar ormanlık alan, 10 dekar da tarım arazisi zarar gördü.
Etiketler: uşak haber uşak orman yangınıSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 18:26
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