Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
B.A. yönetimindeki otomobil, Güneyli köyü yakınlarında sulama kanalına çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ile otomobilde bulunan K.K, T.G. ve Y.A, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Suşehri sivas kazaSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:47
Son Haberler
- 09:57
- 09:49
- 09:42
- 09:57
- 09:37
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz