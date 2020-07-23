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FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
FETÖ'nün Jandarma'daki gizli yapılanması soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i ihraç edilmiş, 4'ü görevde, 8'i istifa etmiş, emekli ve kurum değiştiren olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: son dakika jandarma fetö'nün jandarma yapılanması fetöSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:46
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