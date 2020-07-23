FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8'i ihraç edilmiş, 4'ü görevde, 8'i istifa etmiş, emekli ve kurum değiştiren olmak üzere 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.