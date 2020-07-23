Haber Giriş: Kaynak: DHA
Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te trafik polisleri rutin kontrolleri sırasında şüphe bir tırı durdurdu. Araçta inceleme yapan polis, tırda radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek yapıldığını belirledi.
Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontroller sırasında 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tırı şüphe üzerine durdurdu. Araçta inceleme yapan polis, plakanın olduğu bölümün ikiye ayrıldığını gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Bölümleri eliyle hareket ettiren polis memuru, plakanın ters dönerek kapandığını fark etti. Polisleri şaşkına dönüştüren düzeneğin, tırın hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarının engellemesi için kurulduğu öğrenildi.
Tırı otoparka çeken polisler, sürücüye ceza kesti.
Etiketler: Trafik polisleri trafik cezaları tır radar PlakaSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:48
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