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Türkiye
DHA 08.03.2025 13:30

Ağızlıksız pitbull dubaya saldırdı, sahibi ikinci kez aynı suçtan ceza yedi

İstanbul Bebek'te bir kadının dışarıya çıkartıp ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, kaldırımdaki dubaya saldırdı. Isırdığı dubayı bırakmayan köpeği gezdiren kadına, 76 bin lira para cezası uygulandı. Kadının daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay, Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi'nde 3 Mart'ta meydana geldi. Fatma Ü.'nün ağızlıksız şekilde dışarıya çıkardığı pitbull cinsi köpek, kaldırımdaki dubaya saldırdı.

Köpek ısırdığı dubayı dakikalarca bırakmadı. Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntüleri inceleyen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeği gezdiren kişinin kimliğini tespit etti.

Aynı suçtan kaydı varmış

Köpeği ağızlıksız gezdiren Fatma Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan kadına 'hayvanın tehlikeyi yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' maddesinden 76 bin 173 lira idari para cezası uygulandı. Fatma Ü.'nün daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

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