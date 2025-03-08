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Türkiye
AA 08.03.2025 10:09

Nusret Mayın Gemisi 110 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışındaki değişiklikte üstlendiği rol, 110 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı.

Nusret Mayın Gemisi 110 yıl sonra aynı rotada

Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde demirli bulunan "TCG Nusret (N-16)", mayınlarını döktüğü rotada ilerledi.

Gemide protokol üyelerine Nusret'in 110 yıl önceki kahramanlığı video gösterimiyle anlatıldı.

Ardından şehitler anısına Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından denize çelenk bırakıldı.

Nusret Mayın Gemisi 110 yıl sonra aynı rotada

Geminin komutanı Üsteğmen Ramazan Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi'nin dünya harp tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Bu zaferin kazanılmasında en büyük payın kahraman Nusret Mayın Gemisi'ne ait olduğunu anlatan Yıldız, "18 Mart 1915 günü, itilaf donanması için bir hezimetken, boğazın kahraman savunucuları için önemli bir deniz zaferi olarak tarihe geçmiştir." dedi.

Nusret Mayın Gemisi 110 yıl sonra aynı rotada

"Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur"

Üsteğmen Yıldız, Nusret Mayın Gemisi'nin Erenköy Koyu'na kurduğu engelin Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasını sağladığını ve tarihin akışını değiştirdiğine dikkati çekerek, "Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir: 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler." diye konuştu.

Anma törenine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci ile gaziler katıldı.

Törende Milli Savunma Bakanlığının davetiyle Siirt Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden gelen 9 öğrenci de yer aldı.

Öğrencilerden Rumeysa Orhan, burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Zeynep Dişli ise Çanakkale'ye ilk defa geldiğini, burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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