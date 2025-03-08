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Türkiye
DHA 08.03.2025 06:22

Kütahya'da lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Kütahya'da lastiğinin patlaması sonucu dorsesi alev alan iplik yüklü tırda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kütahya'da lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Olay, gece saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolu Ilıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak’tan İstanbul’a gitmekte olan Ferdi Gürpınar yönetimindeki iplik yüklü tır, iddiaya göre, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.

Kütahya'da lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Aracını emniyet şeridine park ederek yangına müdahale eden şoför Gürpınar, alevleri kontrol altına alamayınca, dorseyi ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İplik yüklü tırın dorsesi kısa sürede alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucunda söndürüldü. Olay nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun Kütahya- Eskişehir istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yangının kontrol alınmasıyla yol trafiğe açıldı.

Kütahya'da lastiği patlayan tırın dorsesi yandı

Tır şoförü Gürpınar, tırın lastiğinin patlamasının ardından dorsenin alev aldığını belirterek, "İleride lastik patladı. Yangını söndürmek için durdum, su döktüm, yangın tüpüyle müdahale ettim. Araç direkt alev aldı, ondan sonra da çekiciyi söktüm. Tırda ip vardı" dedi.

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