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Türkiye
TRT Haber 08.03.2025 00:00

Sıcaklık artıyor: Hafta sonu bahar havası var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Hafta sonu boyunca yurt genelinde bahar havası etkili olacak. İşte detaylar...

Sıcaklık artıyor: Hafta sonu bahar havası var

Yurt genelinde sıcak hava etkisini artırıyor. Sıcak havanın bir hafta daha etkili olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin 5-6 derece üstünde olması bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin edliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sıcaklık artıyor: Hafta sonu bahar havası var

Üç büyükşehirde hafta sonu hava güneşli

Hafta sonu megakent İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığının 20,  başkent Ankara'da 19, İzmir'de 20 derece olması bekleniyor.

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